Акции ЛУКОЙЛа выросли на 3,5% после объявления о сделке с Carlyle

Акции ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на утренней торговой сессии росли почти на 3,5%, следует из данных торгов на Мосбирже. Такую динамику зафиксировали около 09:50 мск, после объявления о сделке с американским инвестиционным фондом Carlyle по продаже зарубежных активов.

По данным на 10:03 мск, акции ЛУКОЙЛа увеличивались на 2,83% — до 5367,5 руб. за бумагу. К 10:08 мск бумаги выросли уже на 3,28%. Цена за одну акцию составила 5390 руб.

Сегодня ЛУКОЙЛ заключил с Carlyle соглашение о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами российской нефтяной компании. В периметр сделки не входят активы в Казахстане. Разрешение на сделку с американским инвестиционным фондом должно дать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). В ЛУКОЙЛе сообщили, что предложение не эксклюзивно, российская компания продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.