В Ярославской области не смогли продать здание бывшей школы
В Ярославской области признаны несостоявшимися торги по продаже здания бывшей школы №2 в Бурмакино Некрасовского округа. Соответствующая информация отражена на площадке «Российского аукционного дома».
Имущество расположено на улице Центральной, 21 и находится в областной собственности. Площадь двухэтажного нежилого здания составляет 489 кв. м, земельного участка, разрешенного для обслуживания здания школы, — почти 1 тыс. кв. м.
Здание вместе с участком продавали за 7,4 млн руб. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.