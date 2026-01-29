МИД РФ: НАТО готовится к возможному конфликту с Россией

НАТО готовится к возможному конфликту с Россией, поскольку считает страну наиболее значительной и прямой угрозой. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По словам господина Масленникова, во всех документах альянса Россия обозначена как прямая угроза безопасности. «Таковой она останется на долгосрочную перспективу, причем даже в случае разрешения украинского конфликта»,— ответил дипломат на вопрос о возможном диалоге РФ и НАТО (цитата по ТАСС).

Дипломат высказал мнение, что в связи с этим Североатлантический альянс наращивает военные силы у границ России, разворачивает новые миссии и операции на востоке Европы и увеличивает военные расходы. Это фактическая подготовка к вероятному конфликту с Россией, добавил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил начало войны между НАТО и Россией до 2029 года. Он заявил, что для подготовки к потенциальным боевым действиям против РФ требуется усиление альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может вынужденно предпринимать меры по обеспечению безопасности страны из-за заявлений о возможном конфликте с альянсом.