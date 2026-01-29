Стали известны подробности убийства советника Владимира Якунина

«Ъ» узнал подробности убийства в 2002 году Игоря Фоминова, советника тогдашнего первого замминистра путей сообщения Владимира Якунина, впоследствии занявшего пост главы РЖД (в 2005–2015 годах). Заказчиком убийства оказался экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив» и бывший глава «Транстелекома» Сергей Липатов, который в 2000-х руководил фирмой ООО «Гамма-Метод».

Как выяснил «Ъ», на следствии господин Якунин рассказал, что познакомился с Игорем Фоминовым в конце 1980-х, когда тот работал в посольстве СССР в США. Когда Владимира Якунина назначили в Министерство путей сообщения (МПС), он устроил товарища своим советником. До прихода в МПС Игорь Фоминов работал в юридическом отделе ООО «Гамма-Метод». Его карьерный рост, по словам экс-главы РЖД, вызвал недовольство господина Липатова.

Согласно показаниям Владимира Якунина, за две недели до убийства Игорь Фоминов говорил ему, что заметил за собой и своим автомобилем слежку. Он планировал организовать «контрнаблюдение и охрану» советника, но не успел.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимир Якунин принял убийство на себя».