Стоимость золота второй раз за день обновила рекорд

Стоимость февральского фьючерса на золото впервые превысила $5300 за тройскую унцию. По состоянию на 12:10 мск драгметалл на бирже Comex дорожает на 4,11%, до $5291,6. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос в цене на 7,52%, до $113,9 за тройскую унцию.

Сегодня утром золото впервые превысило $5250 за унцию. Золото и серебро уже несколько раз с начала месяца обновляли ценовые рекорды. Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года на фоне геополитической напряженности.

