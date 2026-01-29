Резервный борт Azur Air сел в Иркутске после незапланированной посадки в Ханое

Резервный борт Azur Air прибыл из Ханоя в Иркутск, следует из информации на сайте авиакомпании. Утром 28 января самолет Boeing 757, вылетевший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое.

После инцидента Azur Air направила резервное воздушное судно из тайской Паттайи. В Ханой прибыли инженерно-технические специалисты для оценки состояния Boeing 757, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На момент вылета из Нячанга Boeing 757 «был полностью исправен», следует из заявления Azur Air. В авиакомпании не назвали причину незапланированной посадки. На борту находилось 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.