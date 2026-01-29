Reuters: США впервые вернули Венесуэле захваченный танкер

США решили передать Венесуэле танкер, захваченный ими в январе, заявили Reuters два неназванных американских чиновника. Это первый случай, когда Вашингтон отдает конфискованный танкер.

По данным агентства, речь идет о танкере M/T Sophia, который шел под панамским флагом и был перехвачен 7 января. Американские власти утверждали, что Sophia относится к «теневому флоту». Почему его решили вернуть, не уточняется.

Reuters пишет, что с конца 2025 года США захватили семь танкеров, связанных с Венесуэлой. Первым был Skipper, захваченный 10 декабря. 17 декабря президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле морскую нефтяную блокаду. 3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме.

Подробности — в репортаже «Ъ».