СКР: у водителя перевернувшегося на Байкале внедорожника никогда не было прав
После гибели туристки на Байкале задержан водитель внедорожника
Правоохранительные органы задержали водителя внедорожника, который перевернулся на Байкале. В результате происшествия погибла туристка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления», — сообщили в иркутском управлении СКР.
По данным ведомства, «у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал».
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.