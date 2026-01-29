СКР: у водителя перевернувшегося на Байкале внедорожника никогда не было прав

Правоохранительные органы задержали водителя внедорожника, который перевернулся на Байкале. В результате происшествия погибла туристка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления», — сообщили в иркутском управлении СКР.

По данным ведомства, «у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал».

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.