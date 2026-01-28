СКР возбудил дело после гибели туристки на Байкале

На льду Байкала опрокинулся автомобиль с туристами. Погибла 75-летняя женщина. СКР возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился 28 января вблизи острова Ольхон. Водитель внедорожника, перевозивший 10 туристов, не справился с управлением и наехал на расщелину. Машина опрокинулась. Одна из пассажирок от полученных травм умерла на месте.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Пока никто не задержан.