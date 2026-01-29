На расчистку дорог Среднего Урала от снега отправили почти 400 единиц техники

В Свердловской области на расчистку региональных дорог от снега отправили 394 единицы техники, сообщили в областном департаменте информационной политики. Для борьбы с наледью использовано 7,8 тыс. тонн пескосоляной смеси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сегодня в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе до сильного. В отдельных районах прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы. «Дорожники призывают водителей, пассажиров и пешеходов внимательно соблюдать правила дорожного движения, учитывать сложную дорожную обстановку. А также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега»,— сказано в сообщении.

Накануне Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий из-за сильного снегопада, а в региональном МЧС жителей призвали соблюдать меры личной безопасности в период непогоды. По информации Уральского гидрометцентра, снегопад будет сопровождаться метелями и снежными заносами. Сильные снегопады в области продолжатся 30 и 31 января.

Ирина Пичурина