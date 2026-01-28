ГИБДД предупредила свердловчан об ухудшении ситуации на дорогах из-за снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий и напомнила о мерах безопасности. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В ближайшие сутки на территории Среднего Урала ожидается сильный снегопад, местами метель, гололедица и снижение видимости на дорогах. «В связи с этим Госавтоинспекция переводит патрульные экипажи на усиленный режим работы и обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость строгого соблюдения правил»,— добавили в ГИБДД.

По информации Уральского гидрометцентра, завтра в Свердловской области будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе до сильного. Снегопад будет сопровождаться метелями и снежными заносами.

Полина Бабинцева