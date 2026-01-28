В Свердловской области 29 января ожидается сильный снег

На территории Свердловской области в четверг, 29 января, ожидается сильный снег, предупредили в региональном МЧС. Жителей призвали соблюдать меры личной безопасности в период непогоды.

По информации Уральского гидрометцентра, завтра в Свердловской области будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе до сильного. Снегопад будет сопровождаться метелями и снежными заносами. Ветер юго-западный 3-8 порывы до 13 м/с. Температура ночью -11°..-16°, на севере -19°..-24°, на крайнем севере -29°, днем -5°..-10°, на севере -13°..-18°. В Екатеринбурге ночью снег, -12°, днем небольшой снег -6°. Сильные снегопады в области продолжатся 30 и 31 января.

Со среды по субботу над Средним Уралом расположится малоподвижный атмосферный фронт. Его присутствие будет сопровождаться ежедневными осадками. Их суммарное количество составит от 10 до 15 мм, в районе западной границы области — до 20 мм.

Ирина Пичурина