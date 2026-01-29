Суд утвердил изъятие у экстремистского сообщества «Махонинские» 5,2 млрд рублей

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о запрете сообщества «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России). Также у его организаторов изъяли имущество на 5,2 млрд руб. Решение суда опубликовано в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заседание прошло 28 января. Среди ответчиков — братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и иные лица, а также 15 компаний. Облсуд согласился с позицией первой инстанции, решение Советского районного суда Челябинска вступило в силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября 2025 года Советский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, признал «Махонинских» экстремисткой организацией и запретил их деятельность на территории РФ. В доход государства обращено имущество 16 участников организации стоимостью около 5,2 млрд руб. В Генпрокуратуре считают, что участники организации «Махонинские» (признана экстремисткой и запрещена в РФ) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России). С момента создания организации братьями Махониными в 1990-х годах и до сегодняшнего дня, по данным истца, ее участники занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния.

Александру Махонину предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Он находится под домашним арестом. Его брат Андрей Махонин объявлен в розыск.

Сейчас в Советском районом суде рассматривается второй иск Генпрокуратуры об изъятии у «Махонинских» (признана экстремисткой и запрещена в РФ) активов на сумму 1,3 млрд руб.

Виталина Ярховска