Генпрокуратура изымает у экстремистской группы «Махонинские» еще 1,3 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ подала новый иск об изъятии имущества у участников челябинского объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Общая стоимость активов, среди которых недвижимость, автомобили, доли и акции в компаниях, деньги и оружие, составляет 1,3 млрд руб., сообщает «Ъ».

В новом иске надзорное ведомство просит суд расширить список участников организации, включив туда еще 11 человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал «Махонинских» экстремисткой организацией и запретил их деятельность на территории РФ. В доход государства обращено имущество 16 участников организации стоимостью около 2,5 млрд руб. В Генпрокуратуре считают, что участники организации «Махонинские» (признана экстремисткой и запрещена в РФ) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России). С момента создания организации братьями Александром и Андреем Махониными в 1990-х годах и до сегодняшнего дня, по данным истца, ее участники занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, а также запугиванием конкурентов и оппонентов.

Один из организаторов объединения Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД на крыльце здания суда 14 ноября. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Он находится под домашним арестом.