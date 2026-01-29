Апелляция смягчила приговор поставщику оборонного завода Новосибирска

Коллегия Новосибирского областного суда смягчила приговор Константину Еремину — руководителю компании «Трансолеум М», являющейся поставщиком механического завода «Искра». Ему снизили наказание с 9 до 8,5 лет строгого режима, рассказала «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Екатерина Махова, пояснив, что предпринимателя освободили от наказания по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в связи с истечением сроков давности. Штраф в размере 4,9 млн руб., назначенный осужденному, оставили без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Приговор Константину Еремину Железнодорожный районный суд Новосибирска огласил в мае 2025 года. По ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) он получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4,9 млн руб. Предприниматель и его защитник оспорили решение. В апелляционных жалобах они просили вынести оправдательный приговор.

Это уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Согласно версии следствия, в 2012-2018 годах глава «Трансолеум М» Константин Еремин на постоянной основе передавал заместителю гендиректора «Искры» Олегу Миргородскому и начальнику отдела снабжения завода Александру Мельникову вознаграждение за заключение договоров поставки с подконтрольными ему организациями. Общая сумма подношений, подсчитали силовики, составила 8,2 млн руб.

Помимо обвинения в коррупции, руководителю «Трансолеум М» инкриминировали хищение. «В 2017-2019 годах Константин Еремин путем предоставления должностным лицам «Искры» фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между указанным предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам»,— рассказали в СКР, отметив, что в результате исполнения соглашений на этих условиях «Искре» был причинен ущерб на сумму 112,7 млн руб.

Ранее экс-начальника отдела снабжения «Искры» Александра Мельникова, заключившего соглашение о сотрудничестве, приговорили к условному сроку. Дело же в отношении бывшего замдиректора завода Олега Миргородского было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Илья Николаев