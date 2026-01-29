Алтайского депутата с подпиской о невыезде отпустили на сессию заксобрания

Следствие разрешило депутату законодательного собрания Алтайского края Людмиле Клюшниковой, находящейся под подпиской о невыезде из Новоалтайска, принять участие в сессии регионального парламента. Информация об этом размещена в Telegram-канале регионального отделения КПРФ, во фракцию которой она входит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Как писал «Ъ-Сибирь», Людмила Клюшникова обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб бюджету в размере более чем 3 млн руб. Фигуранты уголовного дела были арестованы, а в середине декабря 2025 года отпущены под подписку о невыезде.

Сессия заксобрания проходит 29 января.

Валерий Лавский