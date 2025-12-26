Обвиненных в мошенничестве алтайских коммунисток отпустили из СИЗО

Из СИЗО Барнаула (Алтайский край) освободили депутата регионального парламента от КПРФ Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер, арестованных в ноябре 2025 года по делу о мошенничестве. Меру пресечения им смягчили на подписку о невыезде, рассказали «Ъ-Сибирь» в краевом отделении Компартии.

Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Депутат заксобрания от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что им грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, депутат якобы организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб в размере более чем 3 млн руб.

14 ноября 2025 года стало известно об аресте Светланы Кербер. Через неделю, 21 ноября, Октябрьский райсуд Барнаула отправил в СИЗО до 11 января 2026 года Людмилу Клюшникову. В последующем Алтайский краевой суд подтвердил законность их ареста.

В КПРФ считают уголовное дело формой политического давления на алтайских коммунистов.

Илья Николаев