Продажи BYD в ЕС выросли втрое и снова опередили Tesla

Китайский производитель BYD в августе продал в три раза больше электромобилей на рынке ЕС, чем в августе 2024 года. И минувший август стал вторым месяцем подряд, когда BYD опережает по продажам в ЕС компанию Tesla. Такие данные приводит в ежемесячном докладе Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Фото: BYD

По данным ACEA, в августе BYD продала в ЕС 9130 электромобилей, что на 201,3% больше, чем в августе 2024 года. В то же время у Tesla аналогичные продажи сократились на 36,6%, американская компания продала в минувшем месяце в ЕС 8220 электромобилей. Доля Tesla на рынке ЕС сократилась с 2% до 1,2%, а доля BYD выросла с 0,5% до 1,3%.

В целом продажи автомобилей в ЕС в августе 2025 года выросли на 5,3% в годовом выражении. В прошлом месяце на этом рынке было продано почти 678 тыс. автомобилей. Наибольшая доля в продажах у гибридных автомобилей — 34,7%, на втором месте автомобили с бензиновыми двигателями — 28,1%, но их доля стабильно сокращается последние годы за счет роста популярности гибридов и электромобилей. Из производителей по продажам в ЕС лидирует Volkswagen с долей 28,1%. Stellantis впервые более чем за год вернулся к росту продаж: в августе концерн продал почти 96 тыс. автомобилей, что на 3,4% больше в годовом выражении.

Алена Миклашевская