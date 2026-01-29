Экс-замруководителя «Горзеленхозстроя» обвиняют в получении взяток

В Ярославле прокуратура Красноперекопского района направила в суд уголовное дело по статье о получении взяток в отношении бывшего заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхозстрой». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 65-летняя обвиняемая в период с 2022 по 2024 год, занимая должность замдиректора, получила от предпринимателей 1,4 млн руб.

«Денежные средства передавались за приемку работ по муниципальным контрактам по уборке улично-дорожной сети города Ярославля без фактического подтверждения, а также за приемку документов о предоставлении специальной техники без проверки ее наличия»,— рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело о получении должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах после утверждения обвинительного заключения прокурором было направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследованием занимался областной СК. Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.