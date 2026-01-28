Рубио: США не отправят войска на Украину

Обсуждения гарантий безопасности Украины сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск на территории страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Ключевыми странами, которые первыми направят войска, станут Франция и Великобритания. США тоже будут принимать участие в этих гарантиях, но в качестве «страхующей» стороны, сказал он. Вашингтон отправлять войска не будет, следует из его заявления.

Господин Рубио заявил, что Европа не может обеспечить реальные гарантии безопасности без американской поддержки. «Поддержка со стороны США — это и есть гарантия безопасности. Не сами по себе европейские войска. И я вовсе не умаляю того факта, что некоторые европейские страны готовы разместить свои войска на Украине после окончания войны. Я указываю на то, что это не будет уместным без поддержки США»,— сказал господин Рубио на выступлении перед комитетом Сената по международным отношениям (трансляция велась на YouTube-канале NBC News).

Свое заявление господин Рубио объяснил тем, что страны Европы недостаточно инвестировали в сферу обороны за последние 20-30 лет. Он добавил, что гарантии безопасности Украине вступят в силу только после урегулирования.

