В Ярославской области построят ЖК для сотрудников агропредприятия

В рабочем поселке Ишня Ростовского округа в 2026 году начнется строительство малоэтажного жилого комплекса для сотрудников агропредприятия «Красный маяк». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Проект подразумевает строительство 12 домов и будет реализован в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финансирования составит 80 млн руб., из них больше половины — 48,4 млн руб. — средства федерального бюджета.

Губернатор уточнил, что на предприятии работают более 500 человек. Ранее «Красный маяк» за счет собственных средств восстановил дом в Шурсколе, модернизировал здание под общежитие практикантов, учебный класс, спортзал и столовую.

Алла Чижова