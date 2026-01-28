Такер Карлсон назвал беспорядки в США началом распада страны
Журналист Такер Карлсон заявил, что беспорядки в американских городах могут указывать на начавшийся распад США. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя волну протестов и силовых операций в разных штатах.
Фото: Alex Brandon / AP
Господин Карлсон заявил, что происходящее свидетельствует о разрушении социальной структуры власти и, возможно, всей страны. По его словам, текущий момент является одним из самых серьезных за всю жизнь нынешнего поколения американцев. Особое внимание журналист уделил антимигрантским рейдам и протестам в Миннеаполисе, назвав происходящее проявлением хаоса и худшим сценарием развития событий.
Миннеаполис оказался в центре политического конфликта после смертельного инцидента во время миграционного рейда федеральной службы. Медбрат Алекс Претти, гражданин США и владелец зарегистрированного оружия, был застрелен силовиками, которые заявили об угрозе своей безопасности. Власти штата эту версию отвергают.
Ситуация вызвала резкую критику администрации Дональда Трампа со стороны местных властей и политиков обеих партий. Скандал разгорается в преддверии выборов в Конгресс и осложняет положение республиканцев.
Подробности — в материале «Ъ» «Прилетело из Миннеаполиса».