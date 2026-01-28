Решение о запрете экстремистского сообщества «Махонинские» вступило в силу

Челябинский областной суд признал законным решение Советского суда Челябинска о запрете сообщества «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) и изъятии в казну имущества его организаторов на сумму 5,2 млрд рублей. Об этом «Ъ» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Судебный акт был вынесен 14 ноября 2025 года. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали одного из лидеров объединения Александра Махонина по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Его брат Андрей скрылся и был объявлен в розыск.

В Генпрокуратуре считают, что Объединение «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) братья Махонины создали еще в 1990-х. По данным ведомства, участники группы занимались вымогательствами и грабежами, а также имели неформальные отношения с властями и правоохранительными органами. При этом члены организации придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России).

Как стало известно «Ъ», в декабре 2025 года Генпрокуратура подала новый иск к участникам группировки - об изъятия принадлежащих объединению активов на сумму 1,3 млрд руб.

Мария Локотецкая