Рубио: Россия еще не дала согласия на предложенные гарантии безопасности Украине

На данный момент Россия не дала согласия на гарантии безопасности Украине, которых достигли США и страны Евросоюза. Об этом заявил помощник американского президента Марко Рубио.

«Можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Конечно, тут присутствует еще и российская динамика»,— заявил господин Рубио на слушаниях в Сенате (видео опубликовано на YouTube-канале PBS NewsHour). Гарантии безопасности могут вступить в силу только при завершении конфликта, отметил он.

Единственная гарантия безопасности, которой добиваются Украина и западные государства, предполагает присутствие европейских войск на украинской территории с сильной поддержкой США, сообщил госсекретарь. Он добавил, что без поддержки Соединенных Штатов страны Евросоюза не смогут предоставить гарантий безопасности.

Сегодня Марко Рубио сообщил, что США и европейские страны достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. По словам госсекретаря США, территориальные претензии остались единственным вопросом по урегулированию российско-украинского конфликта, в котором на данный момент не сходятся Москва и Киев.