Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Подолино» под Ярославлем пройдет Кубок чемпионов по фристайлу

На территории спортивного комплекса «Подолино» в Ярославском округе 13 и 14 февраля пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине «акробатика». Об этом сообщили в областном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На 13 февраля запланированы командные соревнования, на 14 февраля — индивидуальные старты. В соревнованиях примут участие спортсмены России и Белоруссии.

«Трамплин в "Подолино" полностью соответствует международным стандартам и требованиям для проведения соревнований высокого уровня»,— сообщила зампред областного правительства Вера Даргель.

Для болельщиков подготовлена культурная программа в традициях русских народных гуляний. Вход на мероприятие бесплатный, однако необходимо пройти обязательную регистрацию, а уже на месте — предъявить паспорт.

Алла Чижова

Новости компаний Все