В «Подолино» под Ярославлем пройдет Кубок чемпионов по фристайлу

На территории спортивного комплекса «Подолино» в Ярославском округе 13 и 14 февраля пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине «акробатика». Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На 13 февраля запланированы командные соревнования, на 14 февраля — индивидуальные старты. В соревнованиях примут участие спортсмены России и Белоруссии.

«Трамплин в "Подолино" полностью соответствует международным стандартам и требованиям для проведения соревнований высокого уровня»,— сообщила зампред областного правительства Вера Даргель.

Для болельщиков подготовлена культурная программа в традициях русских народных гуляний. Вход на мероприятие бесплатный, однако необходимо пройти обязательную регистрацию, а уже на месте — предъявить паспорт.

Алла Чижова