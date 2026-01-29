Путин присвоил ярославскому художнику почетное звание

Председателю Ярославского областного отделения Союза художников России (СХР) Александру Александрову присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 28 января.

Александр Александров

Фото: Ярославское областное отделение Союза художников России Александр Александров

Александр Александров — живописец, график и эмальер. Родился в Рыбинске в семье художников. Участвовал в создании многих художественных объектов Ярославля и других городов России. Одной из самых известных его работ является витраж с изображением Валентины Терешковой в ярославском планетарии.

Витраж в планетарии

Фото: Ярославское областное отделение Союза художников России Витраж в планетарии

В период с 2000 до 2011 года был заместителем председателя Ярославского областного отделения СХР, в 2011 году стал председателем. Художник постоянно участвует в областных, региональных, республиканских и зарубежных выставках.

Награжден почетной грамотой губернатора Ярославской области, благодарностью «Союза художников России», министерства культуры РФ, дважды почетной грамотой департамента культуры Ярославской области, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алла Чижова