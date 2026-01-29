Реестр подскажет

Власти намерены повысить эффективность управления интеллектуальной собственностью, принадлежащей государству. Минэкономики разработало проект постановления правительства, который позволит госзаказчикам при продаже или передаче прав использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) применять сведения из цифрового сервиса Роспатента, необходимые для определения рыночной стоимости исключительных прав. Инициатива ускорит оборот интеллектуальной госсобственности и защитит чиновников от претензий в части установления цены РИД, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минэкономики предложило дать госзаказчикам возможность при отчуждении принадлежащих РФ исключительных прав на гражданские результаты интеллектуальной деятельности применять для определения их стоимости соответствующий цифровой сервис Роспатента. Эта же опция, согласно подготовленному ведомством проекту постановления правительства, может быть использована и при предоставлении права использования таких РИД на возмездной основе.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что сервис создается на базе государственной информационной системы «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте».

Он обобщит обезличенные данные о финансовых условиях уже заключенных сделок с РИД, так что пользователи сервиса смогут получить достоверную информацию для расчета рыночной стоимости своих исключительных прав (см. “Ъ” от 19 октября 2025 года).

Согласно проекту, определение размера платежей за РИД осуществляется госзаказчиком в том числе на основании отчета об оценке, подготовленного по его заказу специализированной организацией и с учетом сведений Роспатента.

Напомним, что сейчас правительство пытается ускорить вовлечение интеллектуальной собственности в оборот и превратить ее в экономический актив организаций. В условиях изоляции РФ от глобальной экономики власти ставят задачу создания в стране собственных научных и технологических решений. Пока де-факто государство предпринимает лишь точечные шаги по развитию рынка интеллектуальной собственности (см. “Ъ” от 28 января).

Партнер и руководитель практики IP/IT юридической группы «Яковлев и партнеры» Антон Чуреков отмечает, что инициатива направлена на устранение существующей правовой неопределенности — когда размер платежей устанавливается по соглашению сторон в отсутствие конкретных критериев.

После принятия документа оценка стоимости будет также опираться на профессиональный анализ рыночной стоимости при абсолютном учете интересов госзаказчика, добавляет эксперт. По его словам, это позволит гарантировать предсказуемость и прозрачность механизма распоряжения исключительными правами, что повысит уровень защиты интересов госбюджета и будет способствовать снижению потенциального риска споров с контрагентами.

«По сути, документ — еще одна попытка упорядочить управление и монетизировать огромнейшую базу интеллектуальной собственности, которая формируется за счет бюджетных средств, но де-факто в большинстве случаев лежит мертвым грузом»,— говорит гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Проект призван установить четкие правила расчета цены лицензионных договоров и договоров отчуждения результатов гражданских НИОКР, поясняет эксперт. По ее словам, сейчас права на тысячи патентов и программ, созданных в рамках финансирования НИОКР, формально принадлежат РФ, но фактически — остаются в портфелях НИИ, университетов и других учреждений, получающих гранты и госфинансирование, подчеркивает Анна Барабаш.

Причина такого неэффективного использования — необходимость прохождения целого ряда процедур для выведения интеллектуальной собственности на рынок, поясняет она. «Росимущество собирает межведомственную комиссию, Минфин проверяет отчет оценщика, иногда назначается повторная экспертиза. В результате любой договор ждет согласования четыре-шесть месяцев, а инвесторы, особенно в сфере IT или в фарме, просто уходят, у них нет времени ждать»,— говорит эксперт. Принятие документа позволит сократить время от разработки до возможного применения ИС, а должностным лицам даст дополнительную страховку — цена на права будет опираться на независимую оценку, говорит Анна Барабаш. По ее словам, экономический эффект для государства может быть ощутимым: чем быстрее актив переходит к тому, кто готов платить аванс и роялти, тем выше налоговая отдача и меньше расходов на содержание невостребованных РИД.

Венера Петрова