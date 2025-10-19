Интеллектуальной собственности дадут цену

Роспатент планирует запустить в 2026 году тестовую версию сервиса расчета среднеотраслевых ставок лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности (ИС). Предполагается, что его создание поспособствует ускорению коммерциализации интеллектуальных прав в РФ — обобщенная информация о финансовых условиях уже заключенных сделок с ИС поможет участникам рынка точнее оценивать свои нематериальные активы.

Как сообщили “Ъ” в Роспатенте, в 2026 году служба планирует запустить в тестовом режиме сервис, который позволит рассчитывать средние ставки лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности.

Формироваться информсистема будет на основе данных, получаемых Роспатентом при государственной регистрации распоряжений по договорам исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.

Сервис в режиме реального времени позволит рассчитывать среднюю ставку роялти по объектам ИС в различных отраслях за разные временные периоды.

В Роспатенте надеются, что запуск реестра будет стимулировать бизнес коммерциализировать свои интеллектуальные права, то есть вовлекать их в хозяйственный оборот для получения прибыли.

Наделение Роспатента полномочиями по созданию и ведению такой информсистемы — ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте» — предусмотрено разработанным Минэкономики проектом постановления правительства. В министерстве поясняют, что сервис, который обобщит обезличенные данные о финансовых условиях уже заключенных сделок может помочь участникам рынков точнее оценивать свои активы.

Запуск сервиса позволит в том числе и бюджетным учреждениям корректно определять стоимость объектов ИС, созданных за счет госсредств, при их вовлечении в экономический оборот. Кроме того, система поможет оценивать стоимость интеллектуальных прав при их внесении в уставные капиталы, например, малых технологических компаний.

«Оценщикам и банкам станет проще определять залоговую стоимость таких прав при кредитовании, а правообладателям — устанавливать справедливую цену сделок при коммерциализации прав на интеллектуальную собственность»,— добавили в Роспатенте.

«Создание реестра — шаг в правильном направлении»,— полагает член генсовета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов. По его словам, сегодня российский рынок ИС страдает от отсутствия прозрачных ориентиров стоимости, из-за чего предприятия не понимают, сколько реально стоит их технология или патент, а научные организации не мотивированы коммерциализировать результаты НИОКР. Если реестр позволит аккумулировать достоверные данные по сделкам, это даст мощный импульс росту оборота прав, повысит капитализацию технологических компаний и создаст базу для более активного трансфера технологий, включая экспорт, отмечает эксперт.

«Когда появятся данные о ставках и платежах, у бизнеса и университетов появится прозрачный инструмент расчета коммерческой составляющей ИС»,— говорит руководитель практики IP/IT компании LCH.LEGAL Кирилл Ляхманов. При этом, по его словам, нужно учесть, что лишь около 15% патентов имеют коммерческий потенциал.

Инициатива, полагает эксперт, создаст новые условия для рынка в целом: банки начнут смотреть на ИС как на залог, появится индекс стоимости технологий, а корпорации смогут больше внимания уделить вопросам кросс-лицензирования.

Главное, чтобы данные в реестре были обезличенными, не раскрывалась коммерческая информация, отмечает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Важно также, чтобы сервис регулярно обновлялся и содержал актуальную информацию,— в противном случае пользы от него будет немного, отмечает эксперт.

При реализации инициативы важно учитывать и риски того, что в систему попадут формальные или внутригрупповые сделки с искусственно заниженными ставками, и тогда данные исказят рынок, замечает Ильдар Шайхутдинов. «Без профессиональной методологии оценки и участия экспертов информация в реестре может оказаться неинтерпретируемой. Также нужно продумать вопросы защиты конфиденциальных данных и недопущения использования базы для административного давления на бизнес»,— говорит эксперт.

Венера Петрова