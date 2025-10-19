Интеллектуальной собственности дадут цену
В РФ появится сервис для определения среднеотраслевых ставок роялти
Роспатент планирует запустить в 2026 году тестовую версию сервиса расчета среднеотраслевых ставок лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности (ИС). Предполагается, что его создание поспособствует ускорению коммерциализации интеллектуальных прав в РФ — обобщенная информация о финансовых условиях уже заключенных сделок с ИС поможет участникам рынка точнее оценивать свои нематериальные активы.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как сообщили “Ъ” в Роспатенте, в 2026 году служба планирует запустить в тестовом режиме сервис, который позволит рассчитывать средние ставки лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности.
- Формироваться информсистема будет на основе данных, получаемых Роспатентом при государственной регистрации распоряжений по договорам исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.
- Сервис в режиме реального времени позволит рассчитывать среднюю ставку роялти по объектам ИС в различных отраслях за разные временные периоды.
В Роспатенте надеются, что запуск реестра будет стимулировать бизнес коммерциализировать свои интеллектуальные права, то есть вовлекать их в хозяйственный оборот для получения прибыли.
Наделение Роспатента полномочиями по созданию и ведению такой информсистемы — ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте» — предусмотрено разработанным Минэкономики проектом постановления правительства. В министерстве поясняют, что сервис, который обобщит обезличенные данные о финансовых условиях уже заключенных сделок может помочь участникам рынков точнее оценивать свои активы.
Запуск сервиса позволит в том числе и бюджетным учреждениям корректно определять стоимость объектов ИС, созданных за счет госсредств, при их вовлечении в экономический оборот. Кроме того, система поможет оценивать стоимость интеллектуальных прав при их внесении в уставные капиталы, например, малых технологических компаний.
«Оценщикам и банкам станет проще определять залоговую стоимость таких прав при кредитовании, а правообладателям — устанавливать справедливую цену сделок при коммерциализации прав на интеллектуальную собственность»,— добавили в Роспатенте.
«Создание реестра — шаг в правильном направлении»,— полагает член генсовета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов. По его словам, сегодня российский рынок ИС страдает от отсутствия прозрачных ориентиров стоимости, из-за чего предприятия не понимают, сколько реально стоит их технология или патент, а научные организации не мотивированы коммерциализировать результаты НИОКР. Если реестр позволит аккумулировать достоверные данные по сделкам, это даст мощный импульс росту оборота прав, повысит капитализацию технологических компаний и создаст базу для более активного трансфера технологий, включая экспорт, отмечает эксперт.
«Когда появятся данные о ставках и платежах, у бизнеса и университетов появится прозрачный инструмент расчета коммерческой составляющей ИС»,— говорит руководитель практики IP/IT компании LCH.LEGAL Кирилл Ляхманов. При этом, по его словам, нужно учесть, что лишь около 15% патентов имеют коммерческий потенциал.
Инициатива, полагает эксперт, создаст новые условия для рынка в целом: банки начнут смотреть на ИС как на залог, появится индекс стоимости технологий, а корпорации смогут больше внимания уделить вопросам кросс-лицензирования.
Главное, чтобы данные в реестре были обезличенными, не раскрывалась коммерческая информация, отмечает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Важно также, чтобы сервис регулярно обновлялся и содержал актуальную информацию,— в противном случае пользы от него будет немного, отмечает эксперт.
При реализации инициативы важно учитывать и риски того, что в систему попадут формальные или внутригрупповые сделки с искусственно заниженными ставками, и тогда данные исказят рынок, замечает Ильдар Шайхутдинов. «Без профессиональной методологии оценки и участия экспертов информация в реестре может оказаться неинтерпретируемой. Также нужно продумать вопросы защиты конфиденциальных данных и недопущения использования базы для административного давления на бизнес»,— говорит эксперт.