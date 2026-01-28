Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США и Израилем после слов Трампа

Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. Об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

Первыми двумя фазами были 12-дневная ирано-израильская война в июне 2025 года и протесты, которые идут в Иране с конца декабря, заявил Казем Гарибабади. «Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих», — сказал он (цитата по ТАСС).

В представительстве Ирана при ООН заявили, что Тегеран готов к диалогу, основанному на взаимном уважении и интересах, однако «ответит как никогда раньше», если его вынудят к этому. «В прошлый раз, когда США ввязались в войны в Афганистане и Ираке, они растратили более $7 трлн и потеряли более 7 тыс. американских жизней»,— указано в сообщении представительства в X.

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что к берегам Ирана движется «огромная армада» американских кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Он напомнил, как Белый дом распорядился атаковать исламскую республику летом 2025 года, и призвал Тегеран подписать ядерную сделку с Вашингтоном. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна оставляет за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки на американские силы в регионе.