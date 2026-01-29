Группа «Смиком» просит допустить ее к приватизации «Востокцемента»

Группа «Смиком», контролирующая крупнейшего производителя цемента в России «Цемрос», хочет участвовать в приватизации холдинга «Востокцемент». "Ъ" ознакомился с соответствующим письмом гендиректора «Смиком» Вячеслава Шматова направлено вице-премьеру Юрию Трутневу.

«Востокцемент» занимает 5,7% российского рынка цемента, следует из подсчетов Strategy Parthners. Все объекты предприятия располагаются в регионах Дальнего Востока. Активы компании были обращены в доход государства в 2025 году, их стоимость оценивалась в 79 млрд руб. В письме господин Шматов предлагает рассмотреть «Смиком» как участника приватизации или управляющего активами. По его мнению, это позволит удвоить производство цемента в регионе и стабилизировать ситуацию: у холдинга есть проблемы с выплатами зарплат и налогов.

В «Смиком» и аппарате Юрия Трутнева оперативно не прокомментировали запрос «Ъ». Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь называет «Востокцемент» основным производителем цемента на Дальнем Востоке. Конкуренцию ему составляют лишь компании из Азии.

