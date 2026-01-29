Инвесторы закапываются в цемент

Контролирующая крупнейшего производителя цемента в России «Цемрос» группа «Смиком» хочет убедить федеральные власти допустить ее к приватизации «Востокцемента», активы которого по требованию Генпрокуратуры обращены в доход государства. На долю последнего приходится 5,7% общероссийского выпуска, и это фактически единственный его производитель на Дальнем Востоке.

Гендиректор группы «Смиком» Вячеслав Шматов обратился к вице-премьеру и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой поддержать приватизацию холдинга «Востокцемент», допустив его компанию к участию в процедуре. Компания также предлагает рассмотреть себя в качестве кандидата на управление активом. Об этом говорится в письме господина Шматова, с которым ознакомился “Ъ”. В «Смикоме» и «Востокцементе» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В аппарате господина Трутнева от комментариев воздержались.

«Востокцемент» существует с 1997 года. Сейчас в холдинг входят три завода полного цикла по производству цемента и четыре — по выпуску щебня. Их совокупная мощность — 3,5 млн тонн и 3,7 млн тонн в год соответственно. Все объекты располагаются в регионах Дальнего Востока. Предприятие занимает 5,7% российского рынка цемента, следует из подсчетов Strategy Partners.

Ранее «Востокцемент» контролировался семьей экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который с 2016 года находится под стражей из-за обвинений в коррупции. В сентябре 2025 года Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры обратил активы связанных с ним компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» в доход государства. Их совокупная стоимость тогда оценивалась в 79 млрд руб. Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов замечает, что балансовая стоимость только цементных активов холдинга не менее 15 млрд руб.

«Смиком» — крупный производитель строительных материалов. До 2019 года компания была известна как «Базэлцемент» и входила в периметр холдинга «Базовый элемент», управлявшего активами Олега Дерипаски. Сейчас бенефициары «Смикома» не раскрываются. На рынке компанию ранее связывали с Павлом Езубовым. Ключевой актив «Смикома» — крупнейший в России производитель цемента «Цемрос»: по собственным оценкам, занимает 33% рынка. Эту компанию также возглавляет Вячеслав Шматов. В состав «Цемроса» входят 18 заводов и 30 карьеров в 13 регионах.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь называет «Востокцемент» основным производителем цемента на Дальнем Востоке. Конкуренцию ему составляют лишь компании из Азии. Это обеспечивает постоянное внимание к холдингу Федеральной антимонопольной службы.

У «Цемроса» мощностей на Дальнем Востоке нет, ближайшие заводы находятся в Сибири и на Урале.

Господин Шматов в своем письме замечает, что интеграция «Востокцемента» в структуру «Смикома» позволит увеличить производство цемента на Дальнем Востоке вдвое и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе. Сейчас у холдинга возникли сложности с выполнением обязательств перед поставщиками, выплатой заработной платы и налогов, следует из текста.

Цементный рынок на Дальнем Востоке — относительно небольшой. В январе—ноябре 2025 года совокупный объем потребления цемента здесь составил 3,41 млн тонн, сократившись год к году на 10%. Это соответствует 6% от общероссийского спроса. Владимир Гузь называет этот федеральный округ наиболее сложным для цементного бизнеса из-за непростой логистики, высокой себестоимости и значительной доли импорта. «Кроме того, производители из Китая, Вьетнама контролируют здесь доходность бизнеса»,— добавляет он.

Позитивный эффект от включения в состав «Цемроса» активов «Востокцемента» будет сводиться к масштабированию бизнеса, считает господин Гузь. Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров замечает, что «Смиком» так может превратиться в общенационально игрока. Дмитрий Арестов замечает, что выход на Дальний Восток теоретически открывает для «Цемроса» морскую логистику. Но сам по себе цемент — низкомаржинальный продукт с высокой транспортной составляющей в себестоимости, напоминает он. Из-за этого экспортный потенциал продукции в целом ограничен.

Александра Мерцалова