Заводскую долю разложили на три дела

Во Владимире дошло до суда уголовное дело в отношении Олега Кузина, гендиректора ООО «Акрилан» — крупного производителя химической продукции. Бизнесмен обвиняется в хищении долей компании у одного из совладельцев. Параллельно идет масштабное расследование обстоятельств продажи госкомпанией «Роснано» своей доли в этом ООО. Следственные органы считают, что сделка была заведомо убыточной для продавца, ущерб превысил 1 млрд руб., а прокуратура требует ее отмены в арбитраже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 25 сентября Владимирский облсуд решит вопрос с территориальной подсудностью уголовного дела о хищении долей в ООО «Акрилан» стоимостью почти 154 млн руб., обвиняемым по которому проходит гендиректор компании Олег Кузин. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ООО «Акрилан», как говорится на сайте компании, выпускает водные полимерные дисперсии, лакокрасочные, клеевые материалы и другую продукцию и является в этой области одним из ведущих предприятий. Производство стартовало во Владимире в 2009 году. В 2012 году в состав участников ООО вошло ОАО «Роснано», что позволило существенно нарастить мощности завода и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Три года спустя Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила сделку по приобретению «Роснано» дополнительно 20% в «Акрилане», после чего доля основного владельца в дочерней фирме составила 69,95% (700 из 1001 доли). В 2020 году госкомпания продала свой пакет ООО «ВладАкрил».

После завершения расследования дела о мошенничестве оно было направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский райсуд Владимира. Однако тот решил, что подсудность определена неверно, процесс должен пройти в Пресненском суде Москвы. Основанием для этого суд посчитал то обстоятельство, что окончанием преступления следует считать момент, когда сделка была заверена нотариально, а это было сделано в столице. Потерпевшие обжаловали это решение во Владимирском облсуде.

В самом уголовном деле речь идет о событиях 2014 года. Тогда помимо «Роснано» совладельцами предприятия «Акрилан» были офшорные компании, в том числе Trimdon Management Ltd, бенефициаром которой являлся Александр Курников.

По версии следствия, в мошеннической схеме помимо Олега Кузина участвовала корпоративный секретарь и начальник юридического отдела «Акрилана» Татьяна Шадеева (согласно базе МВД, сейчас числится в розыске). В деле говорится, что сообщники решили воспользоваться тем, что господин Курников 127 из 357 принадлежащих ему долей в ООО решил продать Олегу Кузину. Используя заведомо ложные документы, в том числе поддельные генеральные доверенности от имени потерпевшего, с помощью подконтрольных им лиц из числа сотрудников компаний господина Курникова фигуранты, говорится в деле, сумели убедить последнего подписать ряд документов, подтверждающих сделку и оплату Олегом Кузиным долей в ООО. При этом Александра Курникова убеждали, что речь идет об оформлении проектов соглашений. Между тем Олег Кузин, отмечает следствие, изначально не собирался выполнять свои обязательства по оплате долей. Ущерб по делу составляет 153,9 млн руб.

Получить комментарий адвоката Олега Кузина “Ъ” не удалось — по некоторым данным, гендиректор вину не признает.

Владимирская полиция в 2022 году возбудила и другое уголовное дело, в котором фигурирует ООО «Акрилан»,— по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. На этот раз речь идет об обстоятельствах продажи компанией «Роснано» своей доли в ООО. В материалах дела говорится, что в мае 2019 года, перед тем как состоялась сделка, «Акрилан» заказал НАО «Евроэксперт» оценку собственной стоимости — эксперты назвали сумму около 1,4 млрд руб. Таким образом, доля «Роснано» составила, согласно материалам расследования, почти 980 млн руб. Однако в июле того же года представители ООО и основного владельца согласовали продажу почти 70-процентного пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб. Чтобы обосновать эту цену, говорится в деле и иске, начальник юридической службы «Акрилана» попросила НАО «Евроэксперт» провести новую оценку с привлечением еще одной организации, но при этом, отмечает следствие, экспертам не были предоставлены данные о прибыли предприятия за первое полугодие. На этот раз цена пакета у экспертов составила чуть больше 1 млрд руб. Все эти обстоятельства, говорится в деле, были подтверждены протоколами допросов свидетелей, проведенных в рамках уголовного дела. Еще одна экспертиза, проведенная следствием, определила рыночную цену пакета в 1,9 млрд руб., после чего в уголовном деле появился ущерб в размере более 1 млрд руб.

Также следствие установило, что ООО «ВладАкрил» получило для приобретения доли «Роснано» не только заем в 450 млн руб., но и кредит на 250 млн руб., под который «Акрилан» предоставил свое имущество в качестве залога. Гендиректор последнего Олег Кузин, говорится в материалах, в то время являлся учредителем «ВладАкрила».

Пока расследование шло во Владимире, обвинений никому не предъявлялось. Несколько месяцев назад материалы были переданы в следственный департамент МВД. Есть ли в деле обвиняемые сейчас, пока неизвестно.

В свою очередь, прокуратура Владимирской области подала в арбитражный суд региона «в интересах Российской Федерации» иск о признании недействительными сделки купли-продажи в апреле 2020 года доли компании «Роснано» и ее выхода из состава участников ООО «Акрилан», а также о применении последствий недействительности сделки.

Отметим, что изначально аннулирования сделки по продаже компанией «Роснано» ее доли в «Акрилане» потребовал один из совладельцев завода — та же офшорная компания Trimdon Management Ltd. Прокуратура была привлечена в качестве третьего лица, но затем надзорное ведомство само заявило иск, который впоследствии уточнялся (копия имеется у “Ъ”). В последней версии прокурорского иска утверждается, что компании «Роснано» был причинен ущерб в размере 768 млн руб.

«Иск прокуратуры Владимирской области в рамках арбитражного дела №А11-5343/2021 направлен на защиту прав и интересов государственной компании АО "Роснано",— сообщили “Ъ” в компании.— Основанием для обращения прокуратуры в суд стало заключение экономически неэффективной и невыгодной для АО "Роснано" сделки по продаже доли в уставном капитале ООО "Акрилан" по заниженной стоимости, что повлекло нарушение интересов Российской Федерации. АО "Роснано" полностью поддерживает исковые требования прокуратуры по данному делу».

Александр Александров