Доли разделили по судам

В столичный суд поступило уголовное дело Олега Кузина, гендиректора ООО «Акрилан» — крупного производителя химической продукции. Бизнесмен обвиняется в хищении долей компании у одного из совладельцев. Тем временем по иску прокуратуры из-под контроля фигуранта госкомпании «Роснано» возвращены ранее проданные ею доли в этом предприятии: суд посчитал сделку заведомо убыточной для продавца.

В Пресненском суде Москвы зарегистрировано уголовное дело о хищении долей стоимостью почти 154 млн руб. в ООО «Акрилан», одном из крупнейших в стране производителей водных полимерных дисперсий, лакокрасочных и клеевых материалов. Обвиняемым по нему проходит гендиректор компании Олег Кузин, которому инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дата слушания пока не назначена.

В деле речь идет о событиях 2014 года. Тогда помимо «Роснано» совладельцами «Акрилана» были офшорные компании, в том числе Trimdon Management Ltd, бенефициаром которой являлся Александр Курников.

По версии следствия, Олег Кузин и корпоративный секретарь и начальник юридического отдела «Акрилана» Татьяна Шадеева (согласно базе МВД числится в розыске) решили воспользоваться тем, что господин Курников 127 из 357 принадлежащих ему долей в ООО решил продать. Используя заведомо ложные документы, в том числе поддельные генеральные доверенности от имени потерпевшего, с помощью подконтрольных им лиц из числа сотрудников компаний господина Курникова фигуранты, говорится в деле, сумели убедить последнего подписать ряд документов, подтверждающих сделку и оплату Олегом Кузиным долей в ООО. При этом Олег Кузин, считает следствие, изначально не собирался выполнять обязательства по оплате долей.

Тем временем в Арбитражном суде Владимирской области завершилось рассмотрение иска региональной прокуратуры о признании недействительной сделки по продаже в 2020 году компанией «Роснано» своей доли в «Акрилане». В основу иска легли материалы уголовного дела, которое сейчас ведет следственный департамент МВД. В нем говорится, что в мае 2019 года «Акрилан» заказал оценку собственной стоимости и эксперты назвали сумму около 1,4 млрд руб. Таким образом, доля «Роснано» составила, согласно материалам расследования, почти 980 млн руб. Однако в июле того же года представители ООО и госкомпании согласовали продажу почти 70-процентного пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб.

Чтобы обосновать эту цену, говорится в деле и иске, была проведена новая оценка, которая, однако, не учла данные о прибыли предприятия.

Долю приобрело ООО «ВладАкрил», учредителем которого тогда являлся Олег Кузин.

В итоге арбитраж полностью удовлетворил иск прокуратуры, посчитав сделку недобросовестной, вернув «Роснано» не только доли, но и оставив заплаченные за них 800 млн руб. Решение обязательно к немедленному исполнению. Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов назвал исход процесса «частью планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании».

Александр Александров