Суд продлил арест двум дальнобойщикам по делу об атаках БПЛА на аэродромы

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест челябинским дальнобойщикам Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Их обвиняют в причастности к теракту — атакам украинских дронов на военные аэродромы в июне 2024 года (на Украине операцию назвали «Паутина»).

Следствие утверждает, что фигуранты входили в «организованную группу водителей», которая доставила трейлеры с квадрокоптерами к местам ударов по объектам в пяти областях. Согласно уголовному делу, в результате террористической атаки Минобороны был причинен ущерб в 2 млрд руб.

Подсудимые вину не признают. Михаил Рюмин заявил в суде, что его «использовали втемную» и он не знал о грузе. Его адвокат настаивала на домашнем аресте из-за проблем со здоровьем. Защита Сергея Канурина также просила смягчить меру, заявив, что «вся его вина заключается в том, что он оказался в ненужное время в ненужном месте».

Подробнее — в материале «Ъ» «Водителей загрузили обвинениями».