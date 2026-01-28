Омбудсмен со связанными руками

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчиталась в Госдуме о работе за прошедший год. Она получила рекордные 128,7 тыс. обращений, из которых 55,9% касались военной операции на Украине. Эти показатели частично объясняются цифровизацией аппарата омбудсмена, за счет которой гражданам стало легче обратиться за помощью. Депутаты поблагодарили Татьяну Москалькову и предложили расширить ее полномочия, чтобы омбудсмену не пришлось работать «со связанными руками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омбудсмен Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Омбудсмен Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду, 28 января, омбудсмен Татьяна Москалькова представила в Госдуме очередной доклад об итогах своей работы. Прошлый год был для госпожи Москальковой юбилейным на посту уполномоченного, и она сообщила, что за десять лет смогла помочь «сотням тысяч» россиян, в том числе 40 тыс. участников СВО.

В 2025 году Татьяна Москалькова получила 128,7 тыс. обращений (в 2024 году — 126,7 тыс., а в 2023-м — 93,7 тыс.). Большинство из них (72 тыс.) касались военной операции на Украине. Граждане обращались по вопросам без вести пропавших и оказавшихся в плену военнослужащих, просили помочь оказавшимся на Украине жителям Курской области, а также требовали добиться освобождения людей, «подвергнутых на Украине уголовным репрессиям за пророссийские интересы».

По словам госпожи Москальковой, за прошедший год удалось установить судьбу 2 тыс. пропавших военнослужащих.

Аппарат омбудсмена добился возвращения 1815 пленных солдат; их удерживаемым на Украине товарищам было передано 2 тыс. посылок.

За все время СВО при содействии госпожи Москальковой из плена вернулись 3724 военных, была установлена судьба 983 пропавших без вести.

В 2025 году в Россию смогли вернуться 107 жителей Курской области, еще 12 человек до сих пор находятся на Украине.

Добавим, в октябре госпожа Москалькова выражала надежду, что все они смогут вернуться домой до конца 2025 года, ссылаясь на отсутствие «отрицательного ответа со стороны Украины».

Благодаря работе омбудсмена в прошедшем году 500 военнослужащих получили полагающиеся им отпуска или были демобилизованы в связи с семейными обстоятельствами. В качестве примера госпожа Москалькова рассказала историю военного, у которого умерла жена и остались двое детей, причем один с инвалидностью. Также она попросила депутатов заняться проблемами граждан Украины, которые, по ее словам, «переселились» в Россию в 2022–2023 годах из Киева и Харькова: «Они пришли за безопасностью в Россию, приняли российское гражданство, и теперь они не могут вернуться на Украину. Но и у нас пока нет программы их адаптации, предоставления жилья, постановки на учет, возможностей кредитования для решения жизненных вопросов».

Закончив с освещением вопросов, связанных с военной операцией, госпожа Москалькова перешла к «традиционным» обращениям граждан.

В 2025 году россияне жаловались на высокую плату за коммунальные услуги, проблемы с расселением аварийных домов и предоставлением жилья детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям. Как и всегда, было много обращений по вопросам задержек зарплаты, недоступности медицинской помощи и ее невысокого качества, а также незащищенности прав участников уголовного судопроизводства.

Отдельная часть доклада была посвящена цифровизации работы аппарата омбудсмена. Новшеством 2025 года стало внедрение системы «Уполномоченные по правам человека» (ФГИС УПЧ), через которую граждане могут направлять обращения в электронном формате. По словам госпожи Москальковой, система значительно расширила доступность института уполномоченного для россиян: 48,6% обращений поступили через ФГИС УПЧ, еще 26,9% — по почте, а 19,6% — по горячей линии. Остальные жалобы были приняты на личном приеме или через СМИ. Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что внедрение электронной системы обошлось государству в 459 млн руб. А затем добавила, что ФГИС УПЧ не просто готовит «полный анализ» обращений, но также контролирует их выполнение и обеспечивает обратную связь.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил госпожу Москалькову, назвав ее «профессионалом, неравнодушным человеком, который переживает за судьбы людей и страны».

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова добавила, что ежегодный рост числа обращений в аппарат омбудсмена — это в первую очередь показатель доверия граждан.

«Люди знают, что здесь их услышат и здесь им помогут,— заявила депутат.— Вообще, СВО показала, кто есть настоящий правозащитник. Кто не уехал, бросив своих граждан, и остался здесь, защищая права людей. Мы отстояли наш правозащитный суверенитет, свою правозащитную модель. А как на нас давили с Запада, пытались себе подчинить… Но мы не сдались!»

У депутата Михаила Делягина (СРЗП) возникли вопросы к новой электронной системе. Он признал, что цифровизация упрощает жизнь, но подчеркнул, что она не должна быть «принудительной и безальтернативной», особенно для пожилых людей. «Когда говорят: "Или через приложение, или никак", для многих это цифровое рабство. Если принудительно загоняют в "цифру", пусть специально повышают пенсии и пособия, чтобы она была доступна. Новое явление — цифровая глухота чиновников. Интернет позволяет игнорировать людей намного эффективнее обычных технологий. И даже у москвичей это вызывает бешенство»,— отметил депутат. Госпожа Москалькова в ответ пообещала поддерживать формат, который дает людям право выбора между электронным и бумажным обращением.

Депутаты задавали вопросы о защите жилищных прав детей-сирот, росте числа детей-инвалидов, проблемах жителей приграничья и трудоустройстве участников СВО. Выступивший от фракции КПРФ Сергей Обухов назвал Татьяну Москалькову «безусловным моральным камертоном нашей правовой системы», но затем заявил, что у нее «все еще связаны руки», и призвал к значительным изменениям. В частности, депутат предложил наделить омбудсмена полномочиями опротестовывать в суде действия, нарушающие права граждан в уголовном процессе:

«Это будет хоть какая-то альтернатива тому маховику обвинительного уклона, который поразил нашу правоприменительную практику. Такого мизерного количества оправдательных приговоров, как сейчас, судебная система России не знала ни при императорах, ни во времена СССР, ни в пресловутые лихие девяностые».

В итоге представители всех фракций оценили работу омбудсмена исключительно положительно. «Люди — это не щепки. И очень важно, чтобы в этой исторической миссии люди не воспринимались как винтики большого механизма. И мне кажется, нам этого удалось достичь»,— поблагодарила депутатов госпожа Москалькова.

Полина Мотызлевская