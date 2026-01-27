Экспорт нефти из России в январе может сократиться более чем на миллион тонн

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в январе может снизиться более чем на 1 млн тонн по сравнению с декабрем — до 17,67 млн тонн, следует из обзора Argus. Это на 6,7% меньше декабрьского уровня и учитывает поставки по системе «Транснефти». Источник “Ъ” в отрасли подтвердил ожидаемое сокращение примерно до этих объемов.

По данным Argus, отгрузки в западном направлении снизятся на 12%, до 10,16 млн тонн, в том числе через порты Балтики — на 11,5%, до 6 млн тонн. Основное падение придется на Приморск, где объемы сократятся на 13,1%, до 3,7 млн тонн. Поставки через Новороссийск уменьшатся на 12,8%, до 3,4 млн тонн. При этом экспорт в восточном направлении может вырасти на 1,3%, до 7,51 млн тонн.

Снижение экспорта аналитики связывают с ростом поставок нефти на НПЗ. По оценке Argus, прокачка сырья на заводы по системе «Транснефти» в январе увеличится на 0,8%, до 20,85 млн тонн. Опрошенные "Ъ" аналитики связывают увеличение поставок на НПЗ в том числе с возможным досрочным снятием запрета на экспорт бензина. Источник “Ъ” сообщил, что Минэнерго внесло в правительство проект постановления о снятии запрета на экспорт бензина с 1 февраля.

Между тем дисконты на российскую нефть растут. По данным Центра ценовых индексов, в порту Приморск скидка на Urals к Brent достигла $23,5 за баррель, в Новороссийске — $25,5, что стало максимумом с апреля 2023 года. В отдельных сделках дисконт доходил до $34 за баррель.

