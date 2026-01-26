Ветеранам готовят цифровую адаптацию

Партия «Новые люди» запускает проект, направленный на реинтеграцию участников специальной военной операции (СВО) в мирную жизнь. Программа «Новый старт», презентация которой прошла 26 января в Москве, направлена на обучение ветеранов навыкам обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Как пояснили “Ъ” сами партийцы, вызовы, связанные с успешным выходом вернувшихся бойцов на изменившийся рынок труда, особенно актуальны для «Новых людей» как для партии, делающей акцент на экономической повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Курс для вернувшихся с фронта участников СВО содержит серию видеороликов и вебинаров с наставниками (в том числе ветеранами), которые «уже нашли себя в цифровой среде», разъясняют организаторы проекта. Модули посвящены «прикладным сценариям выхода на рынок труда» (репетиция собеседования или презентации собственного бизнес-проекта) и противодействию мошенникам, использующим ИИ.

Все больше людей возвращаются на «гражданку», однако «уходили они из одного времени, а приходят в другое», подчеркнул лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

По его словам, задача партийцев в том, чтобы бойцы «были успешны не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни». Компетенции, связанные с ИИ, поспособствуют скорейшей интеграции ветеранов в изменившийся рынок труда, считают в партии. «Задача не просто мир на наших условиях, а чтобы мы вышли более сильными, современными, а в перспективе более богатыми и счастливыми»,— отметил господин Нечаев.

Приглашенные на презентацию ветераны СВО сообщили партийцам, что уже сталкивались с ИИ «в ходе боевой работы». «Эти программы требуют модернизации, но уже тогда мы поняли, что наступает новая эра»,— сказал Герой России подполковник Михаил Марцев. Партийная инициатива, надеется он, «даст хороший импульс», поскольку поможет «научиться работе с ИИ для реальных задач» на «гражданке».

Дополнительно бойцов следует подготовить к новейшим ИИ-угрозам, отметил зампред «Новых людей», депутат Мосгордумы Александр Даванков.

Он рассказал, что утром того же дня подвергся телефонной атаке мошенников, использовавших голос его коллеги. На том конце провода знакомым голосом сообщили, что прямо сейчас с ним будет говорить ФСБ. «Я вполне мог не знать о таких схемах, тем более их могут не ждать люди, которые приходят с СВО»,— объяснил депутат.

Массовое возвращение бойцов с фронта и, соответственно, реинтеграция их в мирную жизнь — новая задача, которой раньше в России не было, сказал “Ъ” Александр Даванков: «И поэтому партия "Новые люди" как партия "за экономику", конечно, первая включается в этот процесс». В тему помощи СВО партийцы были включены и раньше, заверил господин Даванков, однако новая тема им «наиболее близка». «Для нас это важно не столько с политической, сколько с человеческой точки зрения»,— резюмировал он.

Григорий Лейба