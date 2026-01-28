САП СНГ возместит убытки из-за отключения российских клиентов от облака

ООО САП СНГ (дочерняя структура немецкой SAP) заключила мировое соглашение по спору о возмещении убытков из-за нарушения условий договора на предоставление облачных услуг. Речь идет о споре с российской IT-компанией «Эй Би Си Консалтинг», которую в судебном процессе теперь заменил ИТ-интегратор «Норбит».

Весной 2022 года немецкая SAP объявила об уходе из России и переносе центров обработки данных за пределы РФ. Российские заказчики «Эй Би Си» не согласились на обработку их данных за рубежом, после чего САП СНГ отказалась от продления облачных услуг. В 2023 году стороны подали иски друг к другу: САП СНГ — о взыскании задолженности по договорам, «Эй Би Си» — о возмещении убытков, причиненных отказом вендора выполнять обязательства по контракту. Тяжба затянулась более чем на два года. На втором круге разбирательств Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил оба иска, но зачет встречных требований привел к обязанию САП СНГ выплатить 68,9 млн руб. (см. “Ъ” от 22 октября 2025 года).

На этапе апелляции стороны спора («Эй Би Си» было заменено на ООО «Норбит») пришли к миру. 23 января Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение, по которому САП СНГ выплатит «Норбиту» около 82,2 млн руб., включая 74,8 млн руб. убытков, несколькими платежами до 30 марта. После этого все обязательства сторон, которые могут стать причиной требований о взыскании убытков, штрафов, неустоек и иных платежей, прекращаются, сказано в соглашении.

Многочисленные тяжбы в судах, связанные с прекращением поддержки различного зарубежного ПО и оборудования в 2022–2023 годах, успели привлечь внимание высшей инстанции. В декабре 2025 года Верховный суд РФ признал, что российский дистрибутор должен вернуть покупателю часть денежных средств в случае прекращения техподдержки ПО со стороны иностранного правообладателя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Техподдержка не для тех».

Ян Назаренко