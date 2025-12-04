Техподдержка не для тех

Верховный суд РФ (ВС) признал, что российский IT-дистрибутор отвечает перед покупателем за прекращение поддержки программного обеспечения (ПО), даже если в этом виноват иностранный правообладатель. Прецедентное решение вынесено по спору со структурой IT-холдинга Fplus, продававшей сертификаты на техподдержку Hewlett Packard Enterprise (HPE). Нижестоящие суды возложили ответственность на американскую компанию, которая и должна была оказывать услуги по поддержке своих продуктов, но ушла из России. Однако ВС счел, что российский продавец должен вернуть часть денег покупателю — как за некачественный товар.

ВС перераспределил ответственность производителя и продавца иностранных ИТ-продуктов перед российскими покупателями. В 2021 году ООО «Инфраматика» приобрело за 10,5 млн руб. у ООО МКТ (входит в Fplus) трех- и пятилетние сертификаты на техподдержку программных продуктов HPE. Конечными пользователями сертификатов выступали структуры «Россетей». Однако в марте 2022 года HPE отключила российских пользователей от своих систем, лишив их доступа к информации и услугам. В связи с этим «Инфраматика» заявила об «отказе от исполнения договора в части некачественных товаров» и попросила МКТ вернуть ей 6,4 млн руб. за неиспользованный период сертификатов. Продавец отказался, и спор перешел в суд.

Требуя взыскать с МКТ 6,4 млн руб. неосновательного обогащения, «Инфраматика» отмечала, что сертификаты на техподдержку больше не выполняли функций, для которых они приобретались. Однако арбитражные суды трех инстанций отклонили требования покупателя, посчитав, что прекращение поддержки находится вне сферы ответственности продавца.

По жалобе покупателя дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих судов. Сертификаты лишь подтверждают возможность получения техподдержки в оговоренный период, указала коллегия. Очевидно, что сертификат приобретался для использования именно с заявленной продолжительностью, поэтому отсутствие возможности пользоваться техподдержкой нарушает права покупателя, подчеркнул ВС, внутренние же взаимоотношения между МКТ и иностранным правообладателем значения не имеют. Продавец сертификатов возложил исполнение обязанностей по договору с покупателем на третье лицо, то есть HPE, но по общему правилу ст. 403 Гражданского кодекса РФ за ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом отвечает продавец, ведь именно с ним покупатель заключил договор поставки.

Дело направлено на новое рассмотрение, суд должен учесть эти разъяснения и определить период пользования сертификатами.

В «Инфраматике» не ответили на запрос “Ъ”. В МКТ заявили, что исполнили обязательства по поставке сертификатов в полном объеме, а «об ином стороны не договаривались». К тому же «истцом не предоставлено никаких доказательств наличия претензий со стороны конечных пользователей и доказательств возмещения им денежных средств», добавили в компании.

Дистрибуция ответственности

Партнер DS Law Мария Калинина рассказывает, что пик подобных споров пришелся на 2022–2023 годы и абсолютное большинство решений по ним вынесено в пользу дистрибуторов. Юрист Verba Legal Евгений Гаспарян связывает это с уходом с российского рынка крупных иностранных компаний — производителей техники и ПО, в том числе VMware, IBM, Oracle, Microsoft, SAS, HPE, Dell. Но акты судов встречались разные — как в пользу дистрибуторов, так и в пользу пользователей, делится наблюдениями адвокат АБ NSP Сергей Бахмисов.

Позиции высшей инстанции по таким спорам до сих пор не было — спор с МКТ стал в ВС первым, а потому прецедентным, уточняют юристы. Схожее дело экономколлегия рассмотрит 17 декабря по жалобе структуры IT-холдинга Т1, лишившейся в 2022 году техподдержки сервера Dell (см. “Ъ” от 11 ноября). Вместе с тем опрошенные “Ъ” эксперты оценивают позицию ВС по-разному.

Директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров поддерживает решение, считая, что оно уменьшает вероятность случаев, когда российская компания-поставщик снимает с себя ответственность и оставляет своего клиента разбираться с иностранной компанией один на один. По его словам, продажа отдельных сертификатов на техподдержку стала обычной практикой после ухода иностранных поставщиков, а выводы экономколлегии защищают конечного потребителя. «Дистрибутор, конечно, не виноват в том, что иностранный правообладатель резко прекратил поддержку. Но это не значит, что посредник должен получить полную цену проданного им товара»,— говорит Сергей Бахмисов. Он уточняет, что речь идет о возврате продавцом части стоимости товара, а не о взыскании штрафов и убытков. К тому же дистрибутор не лишен права предъявить претензии правообладателю, объясняет господин Бахмисов.

Экономколлегия поддержала формальный подход, возражает Евгений Гаспарян, он не учитывает того, что зачастую после активации сертификата между конечным пользователем и иностранным правообладателем устанавливаются самостоятельные отношения. Господин Гаспарян настаивает, что нужно анализировать конкретные договорные отношения сторон. Обычно обязанным лицом по сертификатам является не их продавец, а лицо, указанное в сертификате техподдержки,— в данном случае это правообладатель оборудования или ПО, соглашается юрист практики интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский. Более того, договор поставки не содержал условий о предоставлении техобслуживания со стороны ответчика, продолжает эксперт.

Выводы ВС ставят IT-поставщиков в крайне невыгодное положение и могут привести к отказу от использования сертификатной модели предоставления техподдержки в целом, считает господин Калужский. Впрочем, Кирилл Гончаров предполагает, что у российских компаний будет меньше стимулов пытаться переложить ответственность на иностранного вендора.

