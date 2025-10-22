Убыткам сняли ограничения

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы взыскал убытки с дочерней структуры немецкой SAP (поставщик ПО для бизнеса) в пользу ее российского контрагента «Эй Би Си Консалтинг». Убытки причинены отказом вендора от договоров по предоставлению облачных услуг в связи с уходом европейской компании из России после начала СВО. Такое решение столичный суд вынес, несмотря на оговорку в контракте об ограничении ответственности SAP, признав это условие незаконным. Юристы считают это важным прецедентом, поскольку в контрактах большинства поставщиков ПО есть аналогичные условия об ограничении ответственности.

Арбитражный суд Москвы 14 октября вынес решение по спору между ООО САП СНГ (российская структура немецкой SAP) и ООО «Эй Би Си Консалтинг» (далее — «Эй Би Си»), касающемуся взаимных претензий компаний по поводу исполнения обязательств.

SAP — один из крупнейших мировых поставщиков ПО для управления бизнесом. «Эй Би Си» — российская IT-компания, предоставляющая услуги в области автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов на базе решений SAP и собственных разработок.

Весной 2022 года SAP объявила об уходе из России и переносе центров обработки данных (ЦОД) за пределы РФ. Компания «Эй Би Си» сообщила о том, что ее российские заказчики не дали согласия на обработку их данных за рубежом, после чего САП СНГ в июне 2022 года в одностороннем порядке отказалась от продления облачных услуг. В июне 2023 года САП СНГ подала иск к «Эй Би Си Консалтинг» о взыскании задолженности по договорам, заключенным компаниями в 2017–2021 годах. Сделки касались предоставления со стороны САП облачных услуг и подписки SAP Learning Hub. «Эй Би Си» заявила встречный иск к САП СНГ о возмещении убытков, причиненных «немотивированным отказом» вендора от исполнения обязательств.

Дело рассматривалось более двух лет, сначала иск САП был удовлетворен, а встречные требования отклонены. Но в феврале 2025 года окружная кассация отменила эти решения и направила спор на новое рассмотрение, которое привело к совершенно иному результату.

Нарушение баланса интересов

По итогам повторного рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил оба иска. По требованию САП СНГ решение было довольно ординарным: с «Эй Би Си» в пользу САП СНГ взыскано 4,67 млн руб. долга и 1,2 млн руб. процентов. Суд ограничил оплачиваемый период подписки 1 марта 2022 года, указав, что со 2 марта спорные услуги не оказывались и «фактически программное обеспечение не использовалось ввиду отсутствия технической возможности».

Наибольший интерес представляют выводы по претензиям «Эй Би Си».

Компания требовала возместить упущенную выгоду в виде неполученного дохода от своих заказчиков, для которых она дорабатывала и внедряла ПО на базе решений SAP, поскольку контракты с ними пришлось расторгнуть.

Среди таких заказчиков указывались «Апатит», НЛМК, «Красцветмет», «Евраз Техника ИС». Кроме того, «Эй Би Си» заявила о затратах на переобучение своих сотрудников и маркетинговые услуги, что тоже включила в убытки.

Столичный суд согласился с тем, что перенос ЦОДов за пределы РФ сделал невозможным исполнение договоров по внедрению, поддержке и доработке облачного ПО SAP SuccessFactors для российских заказчиков. Кроме того, российское законодательство прямо запрещает обработку данных россиян вне территории РФ. Однако дело осложняла оговорка в договоре об ограничении и исключении ответственности, на которую ссылалась САП СНГ. В условиях соглашений говорилось, что размер ответственности вендора не может превышать цену годовой подписки за облачную услугу, а за любые косвенные убытки компания ответственности не несет.

«Эй Би Си» настаивала на незаконности этих пунктов, заявляя, что договоры с явно обременительными для нее условиями были составлены САП СНГ, а российский контрагент к ним просто присоединился. В итоге суд расценил сделки с САП как договоры присоединения, а условия об ограничении ответственности вендора признал «грубо нарушающими баланс интересов» сторон. САП СНГ не представила «доказательств обратного, разумности и справедливости данных условий, их экономической обоснованности», указано в решении. В применении оговорки было отказано.

САП СНГ также ссылалась на недопустимость требования с нее убытков, поскольку неоказание ею услуг связано с санкционными ограничениями США и ЕС в отношении России. Но суд отклонил эти доводы, отметив, что договоры заключены в РФ между двумя российскими юрлицами, исполняющими контракты в России, поэтому к отношениям сторон применяется законодательство РФ, которое «не предусматривает отказа от исполнения обязательств по причине введения иностранным государством антироссийских санкций».

24,9 миллиарда рублей составила сумма исков о возмещении убытков по договорам, рассмотренным арбитражными судами в первой половине 2025 года

В итоге суд счел обоснованным общий размер убытков в сумме 74,9 млн руб., включая упущенную выгоду (неполученные доходы от заказчиков за вычетом сопутствующих расходов) и реальный ущерб (средства на переобучение сотрудников). Проведя зачет встречных требований сторон, суд постановил взыскать с САП СНГ в пользу «Эй Би Си» 68,9 млн руб.

«Мы очень рады, что после столь длительного времени судебных тяжб вынесено справедливое решение. Точку ставить еще рано, но, с учетом позиции окружного суда, надеемся, что оно устоит»,— сообщила “Ъ” руководитель юротдела группы компаний НОРБИТ Евгения Лемберг, представлявшая интересы «Эй Би Си» в суде. Госпожа Лемберг считает спор крайне важным как показатель «возможности конечного пользователя ПО преодолеть ограничение ответственности вендора».

В САП СНГ не ответили на запрос “Ъ”.

Новые правила игры

Юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Элина Попова считает судебное решение «одним из ярких примеров применения положения п. 5 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, особенно в условиях санкционной политики иностранных государств». Согласно этой норме, заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. По мнению госпожи Поповой, наиболее значим вывод суда о том, что САП СНГ нарушает условия договора по собственной воле, а присоединение иностранного вендора к санкционной политике против РФ — это мотив, обуславливающий намерение нарушить договорные обязательства.

Юрист практики интеллектуальной собственности CLS, патентный поверенный Виктор Калужский называет решение суда по делу SAP «важным прецедентом, меняющим правила игры для всех IT-вендоров на российском рынке».

Главным он считает то, что суд признал несправедливыми условия договора, «ограничивающие ответственность иностранного вендора и не позволяющие взыскивать с него упущенную выгоду, которая составила большую часть удовлетворенных требований».

Дело в том, что «подобные условия об ограничении ответственности являются отраслевым стандартом и применяются всеми вендорами, в том числе российскими, поскольку после ухода иностранных компаний с рынка они продолжают вести бизнес по устоявшимся на рынке моделям», рассказывает Виктор Калужский. Если эта позиция суда устоит в вышестоящих инстанциях, у вендоров, работающих на российском рынке, возникнет необходимость создавать резервы для возмещения возможных убытков, которые могут взыскать с них контрагенты, допускает юрист. В дальнейшем это может значительно «снизить рентабельность такого бизнеса и привести к увеличению стоимости предоставляемого ПО», опасается господин Калужский. Он уверен, что САП СНГ оспорит решение суда.

Анна Занина