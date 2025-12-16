«Щелково агрохим» требует 224 млн рублей с воронежского НИИ сахарной свеклы
Арбитражный суд Воронежской области принял исковое заявление крупного производителя семян и средств защиты растений АО «Щелково агрохим» к Всероссийскому научно-исследовательскому институту сахарной свеклы и сахара имени Мазлумова, расположенному в одноименном поселке в Воронежской области. Сумма требований составляет 224,1 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 27 января. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В компании «Щелково агрохим» не сообщили суть претензий, ответив лишь, что они связаны с «долговыми обязательствами». Руководство ВНИИСС оказалось не в курсе того, что к организации подан иск. «Ъ-Черноземье» направил сторонам запросы.
Это не первый судебный спор между компанией и институтом. Летом 2022 года «Щелково агрохим» подала к ВНИИСС два иска на общую сумму 50,1 млн руб., требуя выплатить долг и пени за поставленные средства защиты растений. Один иск суд удовлетворил частично, другой — полностью. В ноябре этого года ВНИИСС обратился с ходатайствами об изменении способа исполнения судебного акта, по которым были назначены заседания на 16 декабря и 19 января.
По данным Rusprofile, АО «Щелково агрохим» зарегистрировано в Щелково Московской области в 1999 году для производства пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставный капитал — 197 млн руб. До 2021 года компания принадлежала Салису Каракотову, Людмиле Приходько, Якову Аветисову, Ольге Костиковой и Эльмире Ираидовой, текущие учредители не раскрываются. В 2024 году выручка АО составила 41 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб. Гендиректор — Салис Каракотов.
ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» — ведущая научная организация в области свекловодства, основанная в 1927 году. По данным Rusprofile, зарегистрировано в 1993 году в поселке ВНИИСС Воронежской области. Врио директора — Галина Подпоринова.
Летом этого года стало известно о планах «Щелково агрохим» вложить 8,5 млрд руб. в строительство завода амилозного крахмала в ОЭЗ «Липецк».