«Щелково агрохим» требует 224 млн рублей с воронежского НИИ сахарной свеклы

Арбитражный суд Воронежской области принял исковое заявление крупного производителя семян и средств защиты растений АО «Щелково агрохим» к Всероссийскому научно-исследовательскому институту сахарной свеклы и сахара имени Мазлумова, расположенному в одноименном поселке в Воронежской области. Сумма требований составляет 224,1 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 27 января. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В компании «Щелково агрохим» не сообщили суть претензий, ответив лишь, что они связаны с «долговыми обязательствами». Руководство ВНИИСС оказалось не в курсе того, что к организации подан иск. «Ъ-Черноземье» направил сторонам запросы.

Это не первый судебный спор между компанией и институтом. Летом 2022 года «Щелково агрохим» подала к ВНИИСС два иска на общую сумму 50,1 млн руб., требуя выплатить долг и пени за поставленные средства защиты растений. Один иск суд удовлетворил частично, другой — полностью. В ноябре этого года ВНИИСС обратился с ходатайствами об изменении способа исполнения судебного акта, по которым были назначены заседания на 16 декабря и 19 января.

По данным Rusprofile, АО «Щелково агрохим» зарегистрировано в Щелково Московской области в 1999 году для производства пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставный капитал — 197 млн руб. До 2021 года компания принадлежала Салису Каракотову, Людмиле Приходько, Якову Аветисову, Ольге Костиковой и Эльмире Ираидовой, текущие учредители не раскрываются. В 2024 году выручка АО составила 41 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб. Гендиректор — Салис Каракотов. ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» — ведущая научная организация в области свекловодства, основанная в 1927 году. По данным Rusprofile, зарегистрировано в 1993 году в поселке ВНИИСС Воронежской области. Врио директора — Галина Подпоринова.

Летом этого года стало известно о планах «Щелково агрохим» вложить 8,5 млрд руб. в строительство завода амилозного крахмала в ОЭЗ «Липецк».

Юрий Голубь