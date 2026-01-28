Беспилотники в Новой Адыгее повредили 30 домов

Во время налета БПЛА на аул Новая Адыгея, который произошел в ночь на 20 января, 30 домам был нанесен ущерб. Все поврежденные квартиры будут полностью восстановлены, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Беспилотники повредили имущество в 981 квартире, сообщил Мурат Кумпилов. «После составления актов и оценки ущерба будут приняты решения о материальной помощи, в том числе и владельцам сгоревших автомобилей»,— написал он.

По предварительным данным, 92 машины повреждены, 27 — сгорели. Владельцы частично поврежденных автомобилей получат компенсацию в размере до 500 тыс. руб., при полной утрате республика выплатит до 1 млн руб.

Работы по восстановлению домов с незначительными повреждениями власти планируют завершить в течение двух недель. Ремонт наиболее поврежденных зданий займет до пяти недель. Восстановительные работы начались сразу после налета БПЛА и идут уже неделю, добавил Мурат Кумпилов.

Из-за ночной атаки 20 января в Новой Адыгее загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Пострадали девять человек, из них 13 — госпитализированы. Во время разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности и количества погибших назначены генетические экспертизы.