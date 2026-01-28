Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

Американский актер Стивен Сигал продает двухэтажный особняк в клубном поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщила компания NF Group, выступающая эксклюзивным консультантом по продаже резиденции. Дом площадью 500 кв. м расположен на лесном участке 15 соток в 10 км от МКАД. В лот также входят гостевой дом, баня и беседка-барбекю.

Директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева сообщила «Ъ FM», что господин Сигал в резиденции не проживает, а решение о продаже связано с переездом владельца в другой загородный дом. По ее словам, объект был куплен готовым и затем адаптирован под собственника. В числе особенностей — продуманная планировка, кинотеатр, винная комната и кабинет. К плюсам относятся локация, приватность и близость инфраструктуры Жуковки и Усово, к условным минусам — нишевый характер предложения и сдержанная архитектура в стиле американской классики.

Прежним владельцем дома был Владимир Шемякин, бывший депутат Госдумы и глава Росгосцирка. В 2018 году, когда объект приобрел Стивен Сигал, его стоимость оценивалась в 80–100 млн руб. Сейчас в объявлении о продаже «особняка Стивена Сигала» на ЦИАН указана цена 700 млн руб. Владелец компании AIM Илья Менжунов считает, что имя прежнего владельца вряд ли станет ключевым фактором при покупке, а решающими остаются состояние объекта, расположение, цена и документы.