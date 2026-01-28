Стивен Сигал освободил помещение

Стивен Сигал продает свой особняк на Рублевке. Это двухэтажный дом в клубном поселке «Конус», сообщили в компании NF Group, которая выступает эксклюзивным консультантом по продаже резиденции. Американский актер купил этот дом в Подмосковье семь лет назад. Он находится на лесном участке в 15 соток, общая площадь объекта 500 кв. м. Кроме жилого особняка, в лот входит гостевой дом, баня, беседка-барбекю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подробнее об объекте и причинах продажи “Ъ FM” рассказала директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева: «Стивен Сигал в этом доме сейчас не проживает. Особняк был приобретен изначально как готовый объект, но впоследствии качественно адаптирован под владельца. Причина продажи простая и понятная: собственник переехал в другой загородный дом без каких-либо вынужденных факторов. Если говорить шире, то это загородная резиденция высокого уровня на Рублево-Успенском шоссе, всего в 10 км от МКАД. Это очень сбалансированный лот для жизни: здесь и продуманная планировка, кинотеатр, винная комната, кабинет, приватные спальни. Фактически все уже готово без необходимости достраивать или переделывать.

Если говорить о плюсах, то это, безусловно, локация: приватность, лес, близость Москвы-реки и инфраструктуры Жуковки и Усово. Дополнительный, нематериальный плюс — узнаваемый бэкграунд объекта. Такие дома появляются на рынке крайне редко, и это всегда вызывает интерес. Минусы здесь скорее условные: это нишевый продукт, не для массового покупателя. И архитектура сдержанная, американская классика, а не ультрасовременный минимализм, но именно такую архитектуру чаще ищут клиенты на Рублевке.

Запросы на такие объекты стабильны, а предложений в этом сегменте объективно немного».

По данным прессы, прежде владельцем особняка был Владимир Шемякин, бывший депутат Госдумы и экс-глава Росгосцирка. Как писали СМИ, дом в селе Усово на Рублевке в 2018 году, когда его купил Стивен Сигал, оценивался в 80-100 млн руб. Сейчас стоимость будет в семь раз выше, считает владелец компании AIM Илья Менжунов: «Это такое стародачное место. Там удобный выезд, сам объект в хорошем техническом состоянии, не выглядит морально устаревшим. Я считаю, что он очень ликвидный и будет достаточно быстро продан. Стоимость в данной локации за данный метраж может очень сильно варьироваться в зависимости от года постройки и качества отделки дома. По ощущениям, рыночная цена этого лота будет составлять в районе от 600 млн руб. до 700 млн. руб. 90% загородных домов покупаются для семьи, то есть их приобретают либо для родителей, либо для себя.

На хорошие объекты спрос есть всегда. Не секрет, что ситуация на рынке в прошлом году была тяжелой. Но дома с нормальным ремонтом, которые хорошо расположены, у которых адекватная цена и все в порядке с документами, все равно продавались, причем без значительного удешевления. Между тем не думаю, что потенциальные покупатели сейчас станут смотреть на имя прежнего владельца. Я вообще не помню, чтобы на это обращали внимание. Наверное, это может быть неким бонусом, чтобы потом потешить свое самолюбие, но не станет являться доминантой при решении о покупке».

Голливудский актер стал гражданином России в 2016-м. В тот же год Стивен Сигал получил еще один паспорт (сербский) и пообещал «перенести Голливуд в Сербию».

Светлана Белова