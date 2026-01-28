«Петровакс фарм» получил лицензию на выпуск вакцины против менингококковой инфекции
Фармацевтическая компания «Петровакс Фарм» рассказала, как проходит процесс регистрации ее вакцины от менингококковой инфекции. Компания уже получила от Минпромторга лицензию на ее производство, а получение регистрационного удостоверения планируется летом 2026 года.
Как поясняется в пресс-релизе компании, поступившем в «Ъ», это четырехвалентная конъюгированная полисахаридная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп A, C, Y и W-135. «Петровакс Фарм» рассчитывает выпускать более 3,5 млн доз этой вакцины ежегодно.
Проект по локализации производства вакцины на заводе компании в Подмосковье стартовал в 2022 году. Общий объем инвестиций превысил 3 млрд руб.
Процесс регистрации российской четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции начался в октябре 2025 года, говорили «Ъ» в Минпромторге. Однако внесение этой прививки в нацкалендарь было перенесено — с 2025 на 2027 год.
