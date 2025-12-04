Минпромторг: регистрация российской вакцины от менингокка началась

Процесс регистрации российской четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции начался в октябре 2025 года, рассказали «Ъ» в Минпромторге. Эту вакцину можно будет производить в России по полному циклу.

По данным министерства, производитель уже подал заявление на регистрацию этой вакцины. Название компании-производителя в Минпромторге не уточнили. О локализации производства вакцины такого типа в Подольске ранее сообщал «Петровакс Фарм».

Прививка от менингококковой инфекции по плану должна войти в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) в 2025 году. Пока вакцины за счет бюджета закупаются только в некоторых регионах. По данным РБК, несмотря на темпы локализации производства препарата, Минздрав планирует перенести ее внедрение в НКПП на 2027 год. “Ъ” в министерстве говорили, что НКПП совершенствуется поэтапно и мероприятия «проводятся с учетом планируемых сроков производства полного цикла указанных вакцин на территории Российской Федерации».

В январе—сентябре регионы закупили 440 тыс. упаковок вакцин от менингококковой инфекции на 1,6 млрд руб., следует из данных Headway Company. В натуральном выражении это на 26% больше год к году, в денежном — на 32%. Однако это только на 13% охватывает потребность населения в этих прививках, показал опрос экспертов.

Подробнее — в материале «Ъ» «План заразителен».

Виктория Колганова