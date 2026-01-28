Дания ограничила передвижение российских дипломатов по стране

МИД Дании уведомил российское посольство об ограничении на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что такие меры осложняют выполнение служебных функций.

«МИД Дании 23 января уведомил, что посольству необходимо информировать МИД Дании минимум за 24 часа до даты въезда на датскую территорию, в том числе и в случае транзита, аккредитованных в других странах ЕС сотрудников российских дипломатических миссий, включая совершеннолетних членов их семей»,— сказал Владимир Барбин «РИА Новости».

Посол отметил, что эти действия «противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

Ограничения наложены в рамках 19-го пакета санкций, принятого в октябре 2025 года. Такие же меры приняли Австрия, Франция, Нидерланды. Россия в ответ запретила въезд некоторым представителям евроинститутов и стран-членов ЕС. Европейская Служба внешних связей также рекомендовала дипломатам избегать мероприятий, где участвуют их российские коллеги.

