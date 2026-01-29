Товары приглашают к самовывозу

Fashion-ритейлеры все охотнее развивают доставку по модели click & collect. Она предполагает бронирование покупателем товара на маркетплейсе и самовывоз из магазина бренда, а не из пункта выдачи заказов онлайн-площадки. Такой проект запустил один из крупных российских одежных ритейлеров — Melon Fashion Group (сети Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol) совместно с «Яндекс Маркетом». Схема может быть выгодна обеим сторонам за счет частичного ускорения доставки и снижения числа возвратов, говорят эксперты.

Как сообщили “Ъ” в Melon Fashion Group (MFG; управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol), компания договорилась с «Яндекс Маркетом» о развитии модели click & collect. Покупатель может выбрать товар брендов группы на маркетплейсе, а выкупить и забрать заказ в одном из 400 магазинов Zarina и Befree.

В «Яндекс Маркете» считают, что такой формат расширит варианты получения заказа — например, если покупатель не хочет ждать, пока товар доедет до пункта выдачи заказов (ПВЗ). Онлайн-площадка рассчитывает привлечь к такому сотрудничеству и другие торговые сети. По оценке маркетплейса, комбинирование логистических моделей может принести партнеру до 20% оборота.

Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе швейного производства «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. Под управлением группы находится более 930 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. По оценкам Infoline, это крупнейший игрок в fashion-категории на российских маркетплейсах. В 2024 году выручка АО «Мэлон Фэшн Груп» составила 81,8 млрд руб., чистая прибыль — 10 млрд руб.

У «Яндекс Маркета» уже был опыт подобного сотрудничества с крупными ритейлерами, представленными как в офлайне, так и в онлайне, включая «Лемана Про», «М.Видео», напоминает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. Однако во всех этих случаях модель была обратной: по ней доставка товаров осуществлялась до ПВЗ «Яндекс Маркета». Формат, при котором заказанный через маркетплейс товар можно забрать в магазине партнера, в 2025 году начала тестировать Wildberries — к этой модели подключился, например, парфюмерно-косметический ритейлер «Рив Гош», которым онлайн-площадка владеет с осени прошлого года.

На российском fashion-рынке по похожей схеме, сочетающей заказ на онлайн-площадке и выдачу в офлайн-магазине, работают Lamoda и Lamoda Sport. На международном рынке комбинированные схемы доставки практикует, например, Farfetch: в Дубае он позволяет возвращать товары через партнерские бутики, отмечает госпожа Кермедчиева. Крупные российские одежные сети такую модель ранее массово не развивали.

Формат click & collect с выдачей в магазине может помочь ритейлерам, представленным на маркетплейсах, уменьшить долю возвратов, говорит аналитик fashion-рынка Ольга Штейнберг. Согласно оценкам агентства Shift, потребители возвращают до половины одежды и обуви, заказанных на крупных онлайн-площадках (см. “Ъ” от 24 июля 2025 года). Если покупатель забирает заказ прямо в магазине бренда, то он может оперативно заменить размер или модель вещи, которая не подошла, а в ПВЗ у него такой опции нет, объясняет госпожа Штейнберг.

Одной из проблем в схеме, которую пробуют «Яндекс Маркет» и MFG, может стать цена товара, предупреждает Наталия Кермедчиева. На маркетплейсах отдельные позиции часто продаются со скидкой, и брендам нужно будет грамотно управлять ассортиментом, чтобы не потерять значимую долю продаж через собственный интернет-магазин.

Виктория Колганова