На восстановление Белгородской, Брянской и Курской областей выделят 80 млрд

Правительство России сообщило, что на восстановление Белгородской, Брянской и Курской областей в 2025–2027 годах потребуется порядка 80 млрд руб.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров пояснил, что комплексная работа пока возможна в населенных пунктах как минимум в 30 км от границы, которые уже разминировали: «Это позволяет осуществить ремонт сотен километров дорог и порядка 20 мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет».

Также программа восстановления приграничных регионов предусматривает поддержку сельхозпроизводителей, промышленных предприятий и малых компаний.

В мае президент Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. В Белгородской области тогда же оценивали масштабные работы в 157 млрд руб.

Алина Морозова