Хинштейн и Файзуллин обсудили восстановление приграничья Курской области

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочий визит в Курскую область, где ознакомился с состоянием инфраструктуры в приграничных районах и участвовал в совещании по восстановительным работам. Он вместе с губернатором Александром Хинштейном и своим первым заместителем Александром Ломакиным посетил поврежденные объекты, включая соцучреждения, жилые дома и детские сады. Об этом сообщили в Минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин посещает Курскую область в рамках рабочего визита

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Ирек Файзуллин посещает Курскую область в рамках рабочего визита

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

На совещании обсуждались планы по восстановлению и развитию региона, в том числе этапы работ, снабжение строительными материалами и подготовка проектной документации. Были рассмотрены меры по обеспечению жителей региона жильем: за 2025 год в Курской области выделены средства на новый дом для 9,5 тыс. семей, капитальный ремонт в 493 домах и квартирах, а также на восстановление двух многоэтажек в Курске и Льгове.

В Курске министр посетил строительные площадки, включая объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, и проверил ход строительства городской подстанции.

В сентябре господин Файзуллин посетил курское село Большое Солдатское для осмотра объектов, включенных в первый этап восстановления приграничья.

Алина Морозова